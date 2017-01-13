Ни одна международная организация не поддерживает проекты по предоставлению бесплатного жилья переселенцам. Новости

Международные доноры не поддерживают проекты, которые бы предусматривали бесплатное предоставление жилья переселенцам в Украине. Об этом министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш сообщил на пресс-конференции в Краматорске (Донецкая обл.) 12 января.
«Ни одна международная организация не подтвердила желания реализовывать проекты, которые бы предусматривали бесплатное предоставление жилья внутренне перемещенным лицам. Бесплатных программ до сих пор нет», – сказал министр.
Он отметил, что по одному из проектов по решению проблемы жилья для переселенцев ведутся переговоры с немецким банком KfW.
«Возможно, там у нас будет реализован проект», – сказал министр, уточнив, что и в этом случае не идет речь о предоставлении жилья на безоплатной основе.
Ранее многие украинские политики отмечали, что доноры не понимают необходимости в предоставлении жилья переселенцам, так как они должны вернуться домой, как только Украина вернет контроль над неподконтрольной территорией Донбасса.
Справка: Kreditanstalt für Wiederaufbau – немецкий государственный банк, в котором федеральному правительству Германии принадлежит 80% акций, федеральным землям Германии – 20%.
Источник: MRPL.CITY
Читайте также:
- В Краматорске ремонтируют общежития для переселенцев. Зовут регистрироваться для получения комнат
- В Мариуполе открыли общежитие для переселенцев. 15 семей уже получили ордер, 18 – после Нового года (Фото)
- 32 семьи полицейских-переселенцев получили квартиры в Донецкой области (Фото)
- 12 военных-переселенцев получили квартиры в Славянске (Фото)
- На Луганщине в 2017 году за 150 млн грн построят 200 квартир для переселенцев
- В бюджет-2017 заложили 3,2 млрд грн на строительство жилья для переселенцев
- В Краматорске начали реконструкцию общежитий. 350 переселенцев заселят до 17 апреля (Фото)
Комментарии