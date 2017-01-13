Ни одна международная организация не поддерживает проекты по предоставлению бесплатного жилья переселенцам. Новости

Международные доноры не поддерживают проекты, которые бы предусматривали бесплатное предоставление жилья переселенцам в Украине. Об этом министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш сообщил на пресс-конференции в Краматорске (Донецкая обл.) 12 января.

«Ни одна международная организация не подтвердила желания реализовывать проекты, которые бы предусматривали бесплатное предоставление жилья внутренне перемещенным лицам. Бесплатных программ до сих пор нет», – сказал министр.

Он отметил, что по одному из проектов по решению проблемы жилья для переселенцев ведутся переговоры с немецким банком KfW.

«Возможно, там у нас будет реализован проект», – сказал министр, уточнив, что и в этом случае не идет речь о предоставлении жилья на безоплатной основе.

Ранее многие украинские политики отмечали, что доноры не понимают необходимости в предоставлении жилья переселенцам, так как они должны вернуться домой, как только Украина вернет контроль над неподконтрольной территорией Донбасса.

Справка: Kreditanstalt für Wiederaufbau – немецкий государственный банк, в котором федеральному правительству Германии принадлежит 80% акций, федеральным землям Германии – 20%.

Источник: MRPL.CITY

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