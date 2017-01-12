Епископ Ян Собило: жители неподконтрольного Донбасса – не христиане второго сорта. Главная

Побывав перед Рождеством в Донецке и Луганске, хочу поделиться некоторыми наблюдениями, как живут, точнее, выживают, на оккупированной территории наши братья и сестры, греко- и римо-католики.

Каждый, кто за последнее время побывал в Донецке или Луганске, видел людей, которые там живут, и знает, как они живут. Лично я могу говорить только о католиках двух обрядов, так как мы посещали их вместе с Архиепископом Клаудио Гуджеротти. Поэтому не с чужих слов знаю и говорю о том, насколько сложно им сегодня выживать.

Те, о ком мы говорим, ‒ люди, не попавшие под какую-либо программу помощи извне, что могла бы им гарантировать переезд в более спокойное место. Не у всех есть родственники в подконтрольных украинской власти регионах или за границей, которые могли бы их приютить в своих домах. Не у всех были сбережения, чтобы убежать оттуда и приобрести свой угол в другом месте. Те, кто мог, это сделали. Остались люди, которые еле сводят концы с концами, и просто оказались в неблагополучном месте в это сложное время. Сейчас они и не видят никаких перспектив и вариантов переезда, чтобы начать строить свою жизнь сначала. И, тем не менее, находясь в крайне сложных условиях, наши братья и сестры сохраняют упование на Бога и любовь к Украине.

Когда кто-то на своей кухне или в фейсбуках скажет, что «там только сепаратисты и нельзя к ним ездить», то можно пожать плечами и не отвечать на такие слова. Всем не объяснишь, всех не убедишь, тем более, когда у каждого могут быть свои мотивы так говорить, и не всегда эти мотивы прозрачные и тем более христианские. Но когда высказывает свое мнение человек, который подписывается как профессор или эксперт, то здесь все становится немного сложнее. И некоторые вещи необходимо поправлять, уточнять. Потому, уверен, что мы должны защитить от клеветы тех людей, которые точно не заслужили упреков в том, что они «враги Украины».

Многие жители Луганска и Донецка считают себя украинцами, молятся за свой город, свою страну и верят, что их пребывание на том месте будет увенчано возвратом оккупированных территорий в состав Украины. И они заслуживают большого уважения и помощи с нашей стороны. Возможно, именно благодаря тому, что они там остались, в будущем эти территории вернутся в Украину. Представим только на мгновение, что все, кто считает себя украинцами, патриотами, выехали из оккупированных территорий – тогда все действия президента и украинской армии были бы бессмысленными?! Что важнее для нас сегодня: бороться за землю или души людей?

Поэтому в Луганск и Донецк должны ездить дипломаты, государственные чиновники, чтобы собственными глазами увидеть и крайнюю нищету, и одновременно глаза людей, которые ожидают мира и молятся о том, чтобы проснуться снова в Украине. И ни в коем случае не списывать их со счетов.

Я знаю лично многих прихожан из Донецкого и Луганского приходов, так как это наша епархия. Знаю их судьбы и крайне сложное нынешнее положение, вижу, насколько они нуждаются в нашей солидарности. Некоторые из них выехали из оккупированных территорий в начале войны, но, потратив все средства, они вынуждены были вернуться в свои дома, так как была угроза потери квартир и имущества, ведь там процветает мародерство в пустующих домах. И это чрезвычайно сложное решение: здесь, ничего не имея, они и там могли бы потерять свою собственность.

А как быть с теми, кто ухаживает за прикованными к постели инвалидами, пенсионерами, которых никак невозможно вывезти? А что говорить о волонтерах, которые опекают одиноких стариков, развозя им хлеб и лекарства? Бросить умирать тех, с кем ты прожил 20–30 лет на одной улице и знаешь, что они больше никому в этом мире не нужны, и никто даже не сможет их похоронить по-христиански? Кто осмелится судить таких людей, не предложив им помощи и альтернативы?

Мы действительно мало знаем о жизни мирных людей за линией разграничения. Мало поступает правдивой информации, и это нужно всегда учитывать перед тем, как делать любые выводы или читать СМИ. Продукты, которые там дороже, чем на подконтрольных власти территориях, сложность в поисках работы и много других неудобств, с чем приходится сталкиваться ежедневно. Но главное, что они все-таки верят, что нужны Украине. И они молятся каждый день, чтобы все встало на свои места.

Могло так произойти, и только Бог сохранил нас, что Харьков, Запорожье, Одесса и даже Киев могли оказаться в оккупации.

И сейчас, пользуясь случаем, хочу попросить всех католиков Украины, и восточного и латинского обрядов, быть солидарными с братьями и сестрами, которые остались на оккупированной территории. Они не являются ни гражданами, ни христианами второго сорта. Им труднее, чем нам, быть в храме на Литургии, из-за комендантского часа им нельзя организовывать вечерние и ночные молебны. Потому наша молитвенная и любая солидарность с ними может быть для них огромной поддержкой.

А сколько есть семей, выехавших из оккупированных территорий, и они никому не нужны, никто не может им помочь, у них нет дома, работы, защиты, понимания своего будущего. И хотя они живут в свободной части Украины, государство не может им ничего предложить. И это тоже задание – как для власти, так и для каждого из нас – проявить заботу о них. Ведь когда мы в конце 2016 года посмотрели на е-декларации, стало очевидно, что денег в Украине, оказывается, много, и если бы было больше солидарности и понимания, то сами бы украинцы могли обеспечить всех тех, кто так сильно сегодня нуждается в помощи.

Также призываю каждого христианина смело поднимать свой голос в защиту правды, в защиту достоинства тех, кто страдает, хотя не виновен в этом. Возвысьте голос в защиту единства Церкви Христовой и покажите, что для нее нет границ, нет блокпостов, никаких линий разграничения, как это показали католики всей Европы, проявив солидарность с нами, украинцами, страдающими от войны. И истина сделает нас свободными!

Ян Собило, епископ-помощник Харьковско-Запорожской диецезии РКЦ, Глава Комитета Акции «Папа для Украины»

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