В «ДНР» не освободили подростков, которых обещали отпустить перед Новым годом, – Геращенко. Новости

«ЛДНР» и Россия используют обмен пленными как инструмент давления на Украину для освобождения преступников, при этом отказываются идти на компромиссы и менять людей, которые не имеют отношения к вооруженному конфликту. Об этом 12 января во время рабочей поездки в Донецкую область сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Она отметила, что представители «ЛДНР» не выполнили обещание освободить семерых несовершеннолетних, которых российская сторона обвиняет в проведении диверсий на неподконтрольной территории.

Также Геращенко сообщила, что «ЛДНР» перестали допускать международные организации к совместному поиску погибших и пропавших без вести, не позволяют посещать места содержания заключенных и пленных. Кроме этого, сами представители неподконтрольных территорий постоянно предъявляют разные списки пленных. Поэтому сейчас установить, кто именно из украинских военных находится в плену, очень трудно.

«Мы точно знаем о местонахождении около 60 человек, СБУ говорит о количестве в 119. Однако найти всех довольно сложно. Украина боролась, и будет бороться за каждого своего гражданина, для нас важно найти и освободить всех», – сказала Геращенко.

В свою очередь, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш отметил, что международные организации провели огромную работу по освобождению пленных. Международный комитет Красного Креста и «Врачи без границ» имели доступ к заложникам, поэтому информация об их состоянии и местонахождении малыми дозами попадали в Украину. Но сейчас «ЛДНР» значительно ограничивают их деятельность, так как боятся, что информация о пленных будет распространена.

Читайте также: