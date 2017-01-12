«Добробат» в Бахмуте вымогал деньги за сокрытие связи с террористами. Новости

В Донецкой области Служба безопасности Украины задержала злоумышленника, который требовал у людей деньги, угрожая им физической расправой. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, вымогатель, выдавая себя за бойца одного из добровольческих батальонов, требовал от жительницы Бахмута (до пеерименования Артемовск) 160 тыс. грн.

«В случае отказа, он угрожал ее побить, а мужа привлечь к уголовной ответственности за якобы сотрудничество с террористами», – уточнили в пресс-центре.

Правоохранители задержали рэкетира во время получения части неправомерной выгоды в сумме 60 тыс. грн.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.