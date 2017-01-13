Пункты пропуска в Донецкой области хотят расширить. Главная

Контрольные пункты въезда-выезда могут расширить. Об этом, как сообщает «Радио Свобода», заявила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в ходе рабочей поездки в Донецкую область.

12 января первый вице-спикер Верховной Рады и уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко побывала на КПВВ «Майорск». Здесь она пообщалась с военнослужащими и людьми, которые пересекают линию разграничения. Чиновница заявила, что пункты пропуска, безусловно, следует расширять, но чтобы это сделать, необходима помощь иностранных партнеров по обустройству новых рабочих мест для пограничников.

«Сейчас нам надо все-таки заботиться о том, как работают КПВВ. А значит, в первую очередь, увеличить штат сотрудников. Это понимают и пограничники, и фискалы. Единственная проблема – это вопрос средств и людей. Поэтому мы будем приветствовать и снова обращаться к международным партнерам с просьбой предоставить техническую помощь для оборудования КПВВ. Для того, чтобы там мы установили новые модули», – рассказала Ирина Геращенко.

О том, где именно будут искать средства на расширение пунктов пропуска и когда это возможно будет реализовать, народный депутат не уточнила. При этом добавила, что главная цель украинского правительства – ликвидировать КПВВ, и вернуть пограничников на украинско-российскую границу. Единственный вариант для этого – соблюдение Минских соглашений.

Фото: vchasnoua.com

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