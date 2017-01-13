В прифронтовой Марьинке восстанавливают поврежденные дома. Деньги выделены по программе Папы Римского (Фото). Главная

Помощь из Ватикана пришла в прифронтовую Марьинку (Донецкая обл.). За деньги, выделенные по программе Папы Римского, в городе восстанавливают поврежденные частные дома. 75 человек из числа пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных получат к концу марта новые окна взамен поврежденных во время обстрелов. Помощь жителям в прифронтовом городе сейчас оказывают несколько международных благотворительных организаций. Уже реализованы проекты по обеспечению жителей продуктами питания, средствами гигиены, топливом. Теперь усилия благотворителей направлены на ремонт разрушенного жилья. Об этом сообщает «Радио Свобода».

​Город, на окраине которого проходит фронт, каждый день слышит звуки выстрелов. Никто не гарантирует, что завтра не пострадают отремонтированные дома. Ремонты здесь идут параллельно с разрушениями уже третий год. Но благотворители сознательно идут на этот риск, понимая, что пожилым и безработным людям выехать из Марьинки некуда.

У жительницы города Людмилы Коденец с началом восстановления жилья появилась реальная возможность вернуться в свой дом. Еще в июле 2014 года в доме была разрушена крыша, выбиты окна. Все это время она жила у родственников. Пока дом не пригоден для жилья

«Там же жить невозможно. Ни окон нет, ни дверей. Холодно. Газа нет», – говорит Коденец.

Сотрудник благотворительного фонда «Каритас Мариуполь» Анастасия Сулеина рассказала, что всего по этой программе будет восстановлено остекление в 75 частных домах. Новые пластиковые окна поставят в дома жителей льготных категорий – пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных. Местные власти тоже занялись восстановлением поврежденного жилья, но в основном их усилия направлены на многоэтажные дома.

«Сегодня наша бригада монтажников ставит окна в домохозяйства, которые взяты в работу в рамках проекта «Папа для Украины». Всего в городе Марьинка в рамках этого проекта мы можем взять 75 домохозяйств. Мы работаем с такими категориями, как пенсионеры, многодетные родители, одинокие люди и инвалиды. Районная администрация взяла под свое крыло 21 дом, многоэтажки в основном», – рассказала о работе фонда Сулеина.

Пенсионерка Лидия Добрынина вынуждена была построить в доме еще одну печь. Иначе отапливать комнаты в полуразрушенном доме было невозможно. Газопровод был поврежден еще в 2014 году, после первого обстрела. Все это время она с дочерью и внуком оставалась в доме.

«24 июня 2014 года снаряд попал в крышу. Кухня у нас тоже разбита. Снаряд был во дворе, зацепился за дерево. Это единственное, что спасло нас», – говорит Добрынина.

Общая сумма, выделенная на восстановление окон, невелика – всего 20 тысяч евро. Установить окна всем желающим за такую сумму невозможно. Да и на каждого пострадавшего есть определенный финансовый лимит, говорят в благотворительном фонде «Каритас Мариуполь». В некоторых домах восстановление окон проводится уже не в первый раз.

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