Семья Малиновцевых из Донецка: отец из-за войны потерял работу, тяжело болеет младшая дочь (Видео). Главная

Семья Малиновцевых живет в центре Донецка. Глава семьи, Николай Малиновцев, мог обеспечить своей жене и двум дочкам достойную жизнь. Однако планы на счастливую жизнь перечеркнула война.

Во время очередного обстрела был разрушен их дом: в одну из комнат было прямое попадание снаряда, полностью снесена крыша. «Вот прямое попадание в нашу комнату. Стекло было треснуло... Крышу полностью снесло. В соседний дом попало, и с соседнего дома кирпичом завалило крышу», – вспоминает Николай.

К тому же пострадала и единственная кормилица. Так Николай Малиновцев называет свой старый автомобиль, который весь оказался изрешечен осколками. «Машину подкинуло взрывом и опустило. Я позашпаклевывал, закрасил шпаклевкой и оставил», – поясняет Николай.

Мужчина занимался грузовыми перевозками. И в одно мгновение семья лишилась дохода.

Тогда выжили благодаря продуктовым наборам Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Но через время семью ждало очередное испытание – заболела младшая дочь. У Вали стремительно начал развиваться грудной сколиоз.

Девочка – инвалид по сердцу. В 3 года Вале делали операцию на сердце, вскрывали грудную клетку. По мнению отца, именно это могло оказаться одной из причин заболевания сколиозом: «Делали операцию, вскрывали грудную клетку. И одна из причин, может быть, травма».

Валентине сдавливало внутренние органы, началось деформирование спины. Без оперативной помощи ей грозила инвалидность. Специальный корсет помогал лишь ослабить боль. Единственным выходом могла быть операция по вживлению пластины. Но денег на проведение такой операции у семьи не было. Малиновцевы приняли решение обратиться за помощью в Штаб Рината Ахметова. «Мы сели семьей сначала написали письмо в Штаб. Буквально через неделю фонд позвонил и дал добро», – рассказывает Николай Малиновцев.

Операцию по вживлению пластины – одну из самых сложных и опасных хирургических вмешательств – провели опытные доктора в Харькове.

«Практически на 80% нам удалось исправить искривление позвоночника. Современные технологии, которые мы используем, позволяют пациенту уже на следующий день после операции стоять», – пояснил ведущий научный сотрудник Института патологии позвоночника и суставов им. Ситенко Андрей Мезенцев.

Впереди у девочки – долгий реабилитационный период. Она занимается на специальном тренажере, который после операции установили в ее комнате. «Я быстро устаю пока», – поясняет Валя.

Однако семья Малиновцевых считает, что самое трудное осталось позади, и Валентина вернется к полноценной жизни.

Источник: ТК «Донбасс»