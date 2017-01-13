На Луганщине могут закрыть единственный работающий в регионе пункт пропуска. Главная

Возможность закрыть пункт пропуска «Станица Луганская» рассматривает областная власть из-за эскалации ситуации в районе. Во время обстрела территории КПВВ в ночь с 11 на 12 января погиб украинский военнослужащий. По словам местных жителей, таких интенсивных обстрелов, как этой ночью, не было уже давно. Об этом пишет «Радио Свобода».

На Луганщине обстрелы велись практически вдоль всей линии разграничения. Об этом рассказал пресс-офицер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Завтонов. По его словам, всего за ночь с 11 на 12 января было совершено 16 обстрелов. В частности, использовалась артиллерия, которая согласно Минским соглашениям должна быть отведена от линии разграничения. Досталось той ночью пункту пропуска в районе Станицы Луганской. Там во время обстрела погиб военнослужащий.

«Там с БМП стреляли, стрелкового оружия и гранатометов. И в Станице Луганской один военный погиб от пули снайпера», – рассказал Дмитрий Завтонов.

О сложной ночи для Станицы Луганской рассказала и местная жительница Светлана Светикова. По ее словам, такого интенсивного обстрела не было уже давно. Начался он вечером и с небольшими перерывами продолжался практически до самого утра.

Из-за эскалации ситуации в Станице Луганской областная власть может принять решение о закрытии пункта пропуска в этом районе. А это единственный в регионе КПВВ. Об этом рассказал заместитель руководителя областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко. По его словам, такая возможность уже рассматривалась 12 января на совещании.

«Сегодня утром на совещании у руководителя ВГА Юрия Гарбуза рассматривался вопрос о возможном закрытии пункта пропуска в связи с активизацией боевых действий. Если продолжится эскалация, тогда будет принято решение», – рассказал Юрий Клименко.

Кроме того, Станица Луганская является одним из участков для разведения войск, в рамках подписанного 21 сентября 2016 года соглашения Трехсторонней контактной группы. Эту договоренность нужно было реализовать в течение 30 дней. Но войска в этом районе не получается развести уже больше трех месяцев. Основное условие для начала отвода сил и средств – соблюдение режима тишины в течение 7 дней. Однако это условие не выполняется. По мнению руководителя украинской стороны Совместного центра по координации и контролю Бориса Кременецкого, разведение в Станице Луганской срывается, потому что боевики не хотят покидать выгодные позиции на горе возле памятника князю Игорю. Такое мнение он высказал в интервью «Украинской правде». По его словам, им придется оставить эти позиции и уйти за гору. В таком случае они теряют тактическое преимущество на этой местности.

Фото: EPA

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