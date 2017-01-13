На Луганщине местный житель получил 7 лет тюрьмы за перевод людей через украинско-российскую границу. Главная

В Луганской области на 7 лет осужден житель пгт Меловое (ПКТ*), который незаконно переправил двух человек через украино-российскую границу. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.
Установлено, что 47-летний мужчина, руководствуясь корыстным мотивом, незаконно переправил 2 лиц через государственную границу Украины в Российскую Федерацию, при этом получив за это вознаграждение. «Находясь между пгт Меловое и поселком Чертково Ростовской области Российской Федерации путем личного предоставления указаний и жестами, он направил лиц в направлении государственной границы Украины с Российской Федерацией», – говорится в сообщении.
Меловской районный суд указанного гражданина признан виновным в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
*Сокращения: ПКТ – подконтрольная украинской власти территория
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