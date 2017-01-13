Все евроматчи «Шахтер» будет играть в Харькове, – Палкин. Главная

Все евроматчи в этом сезоне ФК «Шахтер» проведет в Харькове. То есть недавно принятое решение касается не только ближайшего поединка с «Сельтой». Если «горняки» преодолеют испанский барьер в 1/16-й Лиги Европы, то и дальнейшие евровстречи также пройдут на ОСК «Металлист», и так – вплоть до гипотетического полуфинала. Такое решение, прежде всего, продиктовано регламентом УЕФА. Об этом в интервью «Футбол NEWS» рассказал генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.

«Мы подали заявку на проведение матчей в Харькове в УЕФА. Мы не можем один поединок играть в одном месте, а следующий – в другом. УЕФА не разрешит. Если они позволяют нам на этой стадии играть в Харькове – то уже все, там и будем играть. Евроматчи будут в Харькове, а по остальным поединкам мы будем смотреть», – сообщил Палкин.

А вот в чемпионате и Кубке Украины основным стадионом «Шахтера» до конца сезона останется «Арена Львов». Однако не исключено, что несколько поединков состоится в других городах. В частности, в Харькове и Запорожье. А вот относительно следующего сезона, то «горняки» не скрывают своих желаний: предпочитают все матчи проводить на ОСК «Металлист». Этой осенью «Шахтер» провел там две встречи – с «Динамо» и «Карпатами» – и остался довольным и уровнем организации, и болельщицкой поддержкой.

«На данном этапе мы заточены на Харьков и хотим по максимуму загрузить его нашими играми. Мы для этого будем прилагать максимум усилий. Мы уже поняли для себя за все игры, что там проводили, что стадион фактически постоянно наполненный. Я уверен, что если мы будем играть там матчи Чемпионата Украины, то меньше 10 000 на играх не будет никогда. А сегодня для поединка УПЛ собрать хотя бы по 8000 уже считается серьезным показателем. В прошлом году у нас средний показатель по лиге доходил до 1000 человек за игру. Это самый маленький показатель, наверное, за всю историю чемпионатов Украины», – рассказал Сергей Палкин.

Фото: tribuna.com