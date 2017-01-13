В Краматорске начал работу «беби-бокс», где любая мать может оставить новорожденного (Фото). Главная

В предновогодние дни в здании Детского территориального медицинского объединения (ДТМО) Краматорска (Донецкая обл.) начало свою работу не совсем обычное подразделение – так называемый «беби-бокс».

«Беби-бокс» – это помещение, где любая мать может оставить новорожденного ребенка, который является для нее нежелательным. Причем никаких юридических последствий для нее это не несет. Однако специалисты утверждают, что это – жизненно важная необходимость.

«Беби-боксы» работают даже во многих благополучных странах Европы, где активно проводятся образовательные программы по вопросам предотвращения нежелательной беременности. И, тем не менее, случаев, когда молодая девушка рождает незапланированного ребенка, и не знает, как ей дальше жить и что делать с новорожденным, в Европе предостаточно. Хорошо, когда такая мать обращается за услугами в больницу, это дает ребенку шанс на дальнейшее выживание. Хуже, когда дело заканчивается криминалом», – говорит главврач ДТМО Виктор Мишин.

О подобных криминальных случаях более чем хорошо известно и в нашем регионе, в Краматорске и сейчас активно обсуждается случай обнаружения мертвого новорожденного младенца в мусорном баке. До начала военных действий единственный «беби-бокс» в Донецкой области работал в Макеевке, по словам Мишина, ему известно, как минимум, о двух спасенных при помощи этой услуги детях. И вот теперь подобный «бокс» появился в Краматорске.

Принцип действия отделения следующий: с тыльной стороны здания детской больницы расположено окно с соответствующей информацией. Мать кладет младенца в окошко, которое закрывается и блокируется через 30 секунд после того, как ребенок оказался внутри помещения. Тут же поступает сигнальный звонок дежурному врачу, и ребенок попадает в руки медиков.

Процедура абсолютно анонимна. Мать, передавшая ребенка, не несет никакой юридической ответственности за свои действия. Нужно отметить, что в течение дальнейших 2-х месяцев передумавшая мать может обратиться по вопросу возвращения ребенка, для чего предусмотрены соответствующие биологические экспертизы.

«Беби-бокс» еще называют «Окном жизни». Пойти на его открытие в Краматорске решили не от хорошей жизни. Но если благодаря новшеству будет спасена хотя бы одна детская жизнь – «беби-бокс» появился в городе не напрасно.

Напомним, «Окно жизни» было создано при поддержке Новокраматорского машзавода. Сейчас оно уже работает.

Источник: ОбщеЖитие