За 2016 год на Луганщине число водителей увеличилось почти на 5 тысяч. Главная

В 2016 году сервисные центры МВД Луганской области (бывшие МРЭО) предоставили 19 905 услуг по регистрации и перерегистрации транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального сервисного центра МВД в Луганской области.

Также в течение 2016 года сервисные центры выдали 4650 удостоверений водителя и 1348 дубликатов, заменили 4001 водительских удостоверений. С первого раза успешно сдали экзамены для получения водительского удостоверения 73,1% кандидатов в водители.

Кроме этого, сервисные центры МВД региона обнаружили 23 автомобиля с измененными или поддельными номерами агрегатов.

Напомним, в ноябре 2016 года в Северодонецке открылся сервисный центр МВД нового образца, Он заменил собой морально устаревшую систему МРЭО. И сегодня здесь оказываются услуги по регистрации и перерегистрации транспорта (от осмотра экспертов до выдачи государственного номера). Чтобы стать сотрудником данного центра, нужно было пройти конкурс в 60 человек на место. В конце ноября средняя зарплата сотрудников центра составляла 6 тыс. грн, но постепенно ее планируют повысить благодаря системе оценки персонала. Максимальная планка – до 10 тыс. грн.

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