На подконтрольном Донбассе осталось только 2 онкодиспансера, остальные – на НКТ (Фото). Главная

В Краматорске до конца 2017 года планируют построить отделение радиологии. Это будет трехэтажное здание с кабинетами для оборудования и палатами для пациентов. Об этом рассказал сказал главный врач Коммунального лечебно-профилактического учреждения «Городской онкологический диспансер города Краматорска» Александр Птица.

По его словам, существующее здание диспансера в последнее время начало рушиться. «В нем такие щели, что в них проходит рука. Его пытались стянуть, подремонтировать, но бесполезно. У нас есть документация, которая подтверждает, что здание не подлежит восстановлению. Поэтому принято было решение о строительстве нового радиологического корпуса для онкологических больных на 55 мест. Проектно-сметная документация готова», – сказал главврач.

«Аппаратов для гамма-терапии у нас целых 5. А вот нормального помещения нет. Есть только то, которое построено в 60-е годы прошлого столетия еще по-советски. С туалетом в конце коридора, без душевых, без тех же умывальников в палатах. Да и сами палаты такие, что даже лишнюю тумбочку не поставишь. Кроме того, здание не имеет фундамента. А лечение требует довольно длительного пребывания в стационаре пациентов», – пояснил он.

«Только за прошлый год за счет средств облбюджета мы получили более чем на 10 млн 690 тыс. грн оборудования: эндоскопическую аппаратуру, дыхательную и др. Кроме того, спонсоры помогли с кроватями, постельным бельем», – рассказал онколог.

Как отметил Птица, новое здание будет трехэтажным: на первом этаже будет расположено оборудование и кабинеты, а на втором и третьем этажах разместятся пациенты. В новом здании будет установлен магнитно-резонансный томограф, который сейчас в городе есть только в частной структуре. Его стоимость — 28 млн грн.

Он уточнил, что на подконтрольной украинской власти территории Донбасса онкологические отделения есть только в двух городах – в Мариуполе и в Краматорске, другие остались на неподконтрольной территории. «Если раньше онкологические отделения были у нас (в Краматорске, – ред.), в Мариуполе, Горловке, Енакиево и два в Донецке, то теперь остались только в Краматорске и Мариуполе. А в Луганской области вообще теперь нет онкодиспансера. Все больные едут или к нам, или в Харьковскую область, или в Днепропетровскую. В краматорском онкодиспансере лечится 30% местных больных. Нагрузка на наш диспансер возросла в разы», – подчеркнул главврач.

«Мы предполагаем, что до конца года новый корпус отделения радиологии мы построим», — убежден Птица.

Источник: Восточный проект

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