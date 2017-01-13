Школа в прифронтовой Дружбе: уроки подальше от окон, укрытия под столами. Главная

В поселке Дружба (г. Торецк, Донецкая обл.), расположенном менее чем в 10 км от военных позиций, работает общеобразовательная школа № 7, где сейчас учатся 136 детей. Из-за вооруженного конфликта многие семьи вынуждены были покинуть опасные территории.

Сейчас, в период относительного затишья, занятия вернулись к регулярному графику. Но учителя продолжают проводить со школьниками тренинги по вопросам минной опасности. А в классных комнатах на втором этаже школы, где еще остались тонкие одинарные стекла в старых деревянных рамах, детей просят садиться подальше от окон, чтобы в случае возобновления обстрелов их не задело.

Детство под обстрелами

7-летняя школьница Катя Ананьева проводит вечера, рисуя, играя с котом или делая уроки. Кажется, что ее жизнь не слишком отличается от той, которую ведут ее сверстники по всей Украине. Но Катя и ее родители готовы в любую минуту оставить домашние дела и после первых звуков обстрелов спрятаться в безопасном месте в доме – под столом на маленькой кухне. С 2014 года для семьи Ананьев это стало уже привычным делом. Даже теплые одеяла, которые они сложили под столом, остаются там в ожидании новых обстрелов.

«Этот стол спас нашу Катю, когда был сильный обстрел. Они с сестрой спрятались под ним, и в этот момент на кухне вылетели окна. Осколки посыпались на стол, а девочки остались целы», – вспоминает мама Кати Наталья Сергеевна события зимы 2014 года.

Окна отец Кати заложил кирпичом, стол починил, а осколки вынес из дома, но здоровье школьницы после обстрела быстро восстановить не получается. «У нее был нервный срыв, после этого начались проблемы с давлением и гемоглобином. Ее часто тошнит, и она стала бояться темноты», – говорит мама девочки.

Сейчас в маленькой, но самой теплой во всем доме комнате, где Катя ночует со своей старшей сестрой 16-летней Настей, свет остается включенным даже ночью. «Дети в поселке очень боялись обстрелов. В частности, когда в Горловке взорвали мост и был очень сильный грохот, много детей, играющих на детской площадке, в слезах разбежались домой», – вспоминает Наталья Сергеевна, пока Катя играет с домашним котом Васей.

Семье пришлось открыть кредитную линию на 13 тыс. грн, поскольку денег на лечение дочери Ананьев не хватало. Отец Кати работает на железной дороге, где уменьшили количество рабочих дней и зарплату, а мама получает небольшую зарплату продавца в местном магазине. «Хорошего у нас в жизни сейчас мало, хорошо только то, что мы держимся все вместе», – с грустной улыбкой говорит Наталья.

От стресса, полученного под обстрелами, двух дочерей Натальи хорошо отвлекают школа и друзья. «Нам повезло со школой. Учителя занимают их, проводят постоянно интересные мероприятия, с ними работает школьный психолог, чтобы у детей не было времени думать о боях», – считает Наталья.

7-летняя Катя Ананьева – одна из детей в поселке Дружба, которых коснулся конфликт

Переезд ради учебы

Ради занятий и нормального образования 14-летний Антон Бойко и его мама Майя Владимировна оставили свою квартиру в Донецке и переехали в поселок Дружба, где мальчик смог посещать школу. «Мы в Донецке жили в районе, который подвергался обстрелам, и когда в мою школу попал снаряд, и она сгорела, мы с мамой решили переехать к бабушке в деревню», – рассказывает Антон.

В Донецке, который сейчас неподконтролен Украине, Майя Бойко потеряла свою работу курьера, поскольку ее фирма закрылась с началом вооруженного конфликта. «Здесь в поселке для меня также нет работы, но это подконтрольная Украине территория, поэтому нашей бабушке стабильно платят пенсию, а мы получаем социальные выплаты. А Антону очень понравилась школа», – говорит Майя и добавляет, что ее сыну как единственному ребенку-переселенцу в школе уделяют много внимания.

Наличие социальных выплат и работающей школы – единственные положительные моменты в жизни переселенцев на новом месте. Бытовые и материальные условия в Торецке до сих пор остаются большой проблемой для семьи Бойко. Централизованного водоснабжения и газа в Дружбе сейчас нет. Для того, чтобы приготовить еду и принять душ, Антон ходит набирать воду в колодце. А в школу № 7, где учится мальчик, воду завозят волонтеры – один раз в неделю по 3 тонны. Поэтому ее тратят очень экономно, считая каждый литр. Чтобы обогреть частный дом, Антон каждый день должен колоть дрова и набирать в сарае уголь для печи.

О своих увлечениях застенчивый мальчик рассказывает неохотно. Струны на старой акустической гитаре порвались, а футбольный мяч с логотипом любимой команды давно сдулся. «На новые у нас просто нет денег. Когда нужно купить еду, одежду или лекарства, о гитаре или мяче не идет», – признается его мама.

В то же время, в школе мальчик с друзьями ходит в шахматный клуб и посещает дополнительные занятия по психологии, где ему нравится проходить тесты. «Донецк, где мы жили раньше, – больше и красивее, но здесь мне больше нравится школа, я уже не хочу возвращаться», – говорит Антон.

Антон Бойко с мамой Майей признают, что решение о переезде далось им тяжело

Директор школы № 7 Алексей Головатый говорит, что пытается создать в школе атмосферу дружбы, чтобы детям хотелось ходить на занятия. «Мы внедряем программу "Учимся жить вместе" при содействии ЮНИСЕФ и финансовой поддержке Европейского Союза. Мы стараемся учить детей состраданию, уважению, поддержке в такое непростое время. Сейчас мы видим, что дети стали более адаптированы к ситуации, которая сложилась. Но их учат не только психологи, учителя или родители, но и сама жизнь в регионе», – считает директор.

«Дети стали более ответственными после всех пережитых обстрелов, они стали искать ответ на вопрос: а если бы школы не было, куда бы мы ходили? Поэтому они рады, что не надо ехать в другой город, что школа рядом с их домами, где они ежедневно общаются с друзьями и одноклассниками», – резюмирует директор.

Учителя говорят, за вооруженного конфликта, дети в селе Дружба начали еще больше ценить саму возможность посещать школу

Источник: ЮНІСЕФ в Украине