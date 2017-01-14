Семьи, живущие в лагере для переселенцев под Харьковом, больше всего мечтают о… завтраке. Главная

Бывший детский лагерь в лесу под Харьковом, перестроенный для переселенцев, стал домом для 200 человек, среди которых почти 90 детей. Бежавшие от войны люди в лагере получили возможность бесплатно жить и дважды в день (обед и ужин) питаться. «Благотворительные» завтраки здесь не предусмотрены, а заплатить многие не имеют возможности из-за отсутствия денег. Большая часть живущих под Харьковом переселенцев еще не получили социальных выплат, а в лагере много маленьких детей, которых необходимо кормить полноценно. Об этом сообщает Детский фонд ООН в Украине (UNICEF – Украина).

«Каждый переселенец и каждая здешняя семья имеют особые потребности. Но общая необходимость заключается в одном – в завтраке. Многие семьи с детьми имеют проблемы с питанием. Детская еда сейчас очень дорога. Если у нас остается что-то от ужина, тогда этим завтракаем. Если ничего не остается, то не завтракаем. Иногда мы едим два раза в день», – рассказала Ирина, которая вместе с двумя детьми, приехала в лагерь два месяца назад.

Питание – не единственная проблема живущих в лагере переселенцев. Здесь также чувствуется нехватка в предметах гигиены. Семьи, в которых есть маленькие дети, нуждаются в подгузниках. Волонтеры делают все возможное, чтобы облегчить жизнь людей, но поставки предметов первой необходимости от ЮНИСЕФ ограничены.

Большая часть тех, для кого лесной лагерь стал домом, приехали сюда из городов, в которых продолжаются военные действия – Дебальцево, Донецк, Горловка, Первомайск. Их до сих пор пугают громкие звуки, услышав которые люди бессознательно начинают искать укрытие. По этой причине с переселенцами регулярно работают профессиональные психологи. По словам координатора программы защиты детей ЮНИСЕФ в Харькове Ольги Климовской, будучи переселенными, люди переживают стресс. Следствием этого является то, что им часто трудно говорить о своих потребностях.

Все жильцы лесного лагеря ждут, когда им начнут поступать выплаты. Женщины строят планы о том, как потратят будущие деньги. «Иногда пища, которую здесь готовят, не подходит детям, и они ее не едят. Когда мы получим выплаты, я смогу приобрести дополнительные продукты, чтобы дети хорошо питались. А еще появятся деньги на подгузники и кое-какую одежду», – говорит Ирина. Анна, невестка Ирины, не надеется на получение больших средств, однако все, что ей будет выплачено, женщина собирается потратить на нужды двух своих маленьких сыновей – старшему из которых 2 года, а младшему – месяц.

Однако больше всего жильцы лагеря для переселенцев мечтают о возвращении домой. Одной из главных причин, по которым многие продолжают жить в лесном лагере, является отсутствие денег.

Фото UNICEF – Украина

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