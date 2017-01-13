«Серая зона» Луганщины: жители идут по заминированной территории, чтобы купить продукты. Главная

В Луганской области поселки Попаснянского района Новоалександровка и Новозвановка, а также поселок Троицкое (Троицкий район) сегодня относятся к «серой зоне» – они расположены вдоль линии фронта между позициями Вооруженных сил Украины и «ЛНР». Здесь отсутствует газ и электричество, «скорая помощь» не приезжает, продукты не доставляют. Об этом рассказали представители Харьковской правозащитной группы (ХПГ), которые посетили прифронтовые поселки.

«Напряженная ситуация вблизи Новоалександровки, Новозвановки и Троицкого уже более двух лет не сходит с новостных лент. Эти села – так называемая "серая зона" между позициями украинских защитников и передовыми окопами незаконных вооруженных формирований "ЛНР/ДНР". Гражданских, которые там остаются, оккупанты используют как живой щит», – сообщают правозащитники ХПГ.

В ХПГ отметили, что их мониторинговая группа работала в направлении указанных населенных пунктов 12 января 2017 года. В течение целого дня обстрелы не стихали ни на минуту.

В частности, правозащитники побывали в километре от поселка Новоалександровка – в сам населенный пункт они попасть не могли, так как эта территория контролируется «ЛНР». Новоалександровка административно все еще относится к городу Попасная, но местные власти не могут влиять на жизнь поселка.

Большинство местных жителей выехали, сейчас здесь осталось около 40 человек. Жители Новоалександровки рассказали, что в поселке давно нет электричества и газа, продукты не поставляются, «скорая помощь» не приезжает. При этом есть острая нехватка аптечных, медицинских препаратов, поскольку они просто не завозятся.

Украинские военные, дислоцирующиеся в этом районе, отметили, что люди организуются в небольшие группы и преодолевают заминированные территории для того, чтобы попасть на подконтрольную украинским властям часть Луганской области, где они могут купить продукты питания.