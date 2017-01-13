Жители неподконтрольных территорий могут иметь по два паспорта, — эксперт. Главная

В том случае, если у гражданина Украины есть еще какой-то паспорт, это его личное дело, и государство на это повлиять не может, но за наличие второго паспорта придется заплатить административный штраф. Такое мнение в эфире радиостанции «Голос Столицы» высказал юрист-международник, советник юридической фирмы «єПраво» Виталий Власюк, комментируя вопрос о том, можно ли проконтролировать, чтобы у жителей неподконтрольных территорий Донбасса не было несколько паспортов.

По его словам, проконтролировать у жителей неподконтрольных украинской власти территорий наличие нескольких паспортов проблематично. Более того, Украина, в принципе, не запрещает двойное гражданство, но в ряде прецедентов наличие второго гражданства становилось поводом для совершения определенных агрессивных действий.

«Во-первых, с точки зрения национального законодательства, это, может, станет для кого-то открытием, но, тем не менее, Украина, в принципе, не запрещает двойное гражданство. Есть разница между тем, чтобы признавать только одно гражданство — гражданство Украины, и между тем, чтобы признавать двойное гражданство. Поэтому, возможно, придется заплатить небольшой административный штраф за наличие второго паспорта, но, тем не менее, гражданство Украины означает гражданство Украины. И если у гражданина Украины есть еще какой-то паспорт, это его личное дело, и Украина на это повлиять не может. С точки зрения международного права, неоднократно были прецеденты, когда наличие второго гражданства становилась поводом для совершения определенных агрессивных действий», — отметил юрист.

Напомним, правительство намерено установить центры административных услуг для жителей неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей. Кабинет министров Украины уже этой весной собирается создать такие центры, где украинцы смогут получить паспорт, зарегистрировать брак или же получить свидетельство о рождении и смерти. Планируется, что находиться они будут возле пунктов пересечения линии разграничения.