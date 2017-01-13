Новый председатель ОБСЕ не верит в вооруженную миссию на Донбассе. Главная

Новый действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц считает нереальной идею направления на Донбасс вооруженной полицейской миссии. Об этом, как пишет «Укринформ», он заявил в интервью газете «Kurier».

«В настоящее время для такой идеи нет должной поддержки», – сказал министр.

Он отметил, что ОБСЕ – это организация из 57 стран-членов, среди которых Россия.

«А любая миссия требует согласия всех стран», – заметил дипломат, отвечая на вопрос о том, есть ли возможность направления вооруженной полицейской миссии, на чем постоянно настаивает Киев.

Накануне, представляя в Вене приоритеты австрийского председательства в ОБСЕ, Курц отметил, что одним из них станет укрепление и расширение деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, лучшее ее техническое оснащение.

Глава МИД Австрии считает, что «было бы ошибочным верить», что в вопросе разрешения украинского конфликта возможные большие подвижки или быстрое решение. Он также полагает, что не требуются новые договоренности, надо выполнить те, которые уже согласованы – достижение перемирия как основы для проведения свободных выборов.

Курц придерживается мнения, что в условиях, когда постоянно идут бои, «было бы хорошо, если бы он (конфликт) был бы заморожен и это привело бы к перемирию, на основании которого было бы найдено политическое решение». Однако, признает он, ситуация пока далека от этого.

Фото: focus.ua

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