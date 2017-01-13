В Славянске ЖЭКам компенсировали задолженность по субсидиям только до начала отопительного сезона – 2016. Главная

В Славянске (Донецкая обл.) на протяжении около полугода предприятиям, которые занимаются занимающихся обслуживанием жилья, не поступала компенсация за предоставленные жильцам субсидии. И только в начале нового года с задолженностью по льготам и субсидиям перед ЖЭКами государство расплатилось до начала ноября.

В конце 2016 года представители этих предприятий, обратились к руководству Славянска с просьбой о помощи из-за колоссальных долгов. В особо трудной ситуации оказались частные ЖЭКи, поскольку им не выделялись и средства из городского бюджета.

Однако в начале 2017 года ситуация изменилась. Как рассказала заместитель начальника Управления труда и социальной защиты населения Славянского городского совета Екатерина Пасечник, с задолженностью по льготам и субсидиям перед ЖЭКами государство расплатилось по октябрь включительно. Другими словами, рассчиталось за период до начала отопительного сезона.

«На 1 января 2016 года задолженность составляла 36 млн. 184,6 тыс. грн. На прошлый год компенсация по льготам и субсидиям для ЖЭКов Славянска была предусмотрена в сумме 241,9 млн. грн. Однако фактически было начислено 304,4 млн грн. Тем не менее, средства на выплату задолженности нам поступили в предусмотренном размере — 241,9 млн. Таким образом, задолженность на 1 января 2017 года составила 98,653 млн грн», — рассказала Пасечник.

Непогашенными для ЖЭКов остаются субсидии за ноябрь и декабрь минувшего года. Их объем составляет 91,6 млн. грн.

Субвенцией местным бюджетам на льготы и субсидии в наступившем году предусмотрена сумма в размере 201 млн. 799 тыс. грн.

Источник: ТВ плюс

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