В Славянске электрички могут сократить до минимума. Главная

Железнодорожники предложили городским властям Славянска (Донецкая обл.) компенсировать из местного бюджета расходы на проезд граждан льготных категорий пригородными поездами. При отсутствии компенсаций может быть принято решение о сокращении количества пригородных поездов до минимума.

Заместитель главного инженера Лиманского регионального филиала Донецкой железной дороги Вадим Савченко объяснил, что расходы, связанные с перевозкой льготников пригородными поездами и поездами дальнего следования, традиционно возмещались из государственного бюджета. В 2016 году компенсации отменили, переложив тем самым проблему на местные власти.

Он отметил, что пригородные, равно как и прочие пассажироперевозки, всегда были убыточными. «При отсутствии компенсаций, с каждой гривны всего 4,5-5 копеек имеем отдачу. 95% – убытка фактически. Такое отношение государства к железнодорожному транспорту, в частности к пригородным перевозкам, привело к тому, что отрасль находится на грани выживания», – подчеркнул Савченко.

Ситуацию, по его словам, усугубляет «переформатирование» железнодорожной структуры: если ранее депо пригородных поездов базировалось в Ясиноватой, то теперь оно находится в Лимане. «Нужно организовывать для перевозок людей заново депо, а мы не имеем элементарных оборотных средств. Фактически, денег хватает только, чтобы оплачивать счета за электроэнергию», – пояснил Савченко. Остальные расходы, по его словам, покрываются за счет грузоперевозок.

В отсутствие компенсаций руководство железной дороги может отменить пригородные рейсы. «Ясно, что мы не отменим все пригородные поезда, потому что это вызовет социальный взрыв. Но начальник филиала вправе снизить их до минимума. Кому будет легче, если вместо 4-5 пригородных поездов будет ходить одна пара?» – обратился он к представителелям депутатского корпуса.

В случае Славянска – речь идет о сумме в 1 млн 733 тыс. грн. Больше насчитали только Константиновке – примерно на 100 тыс. грн. Порядка 1 млн грн у Краматорска, Мариуполя, Волновахи и Лимана. При этом, отмечают представители филиала, ряд властей Донецкой и Луганской областей уже согласились компенсировать издержки на перевозку льготников. Так, Волновахская райадминистрация уже перечислила 175 тыс. грн, Бахмутская — 271 тыс. грн, Лиманский горсовет — 660 тыс. грн.

Несмотря на приведенные аргументы, депутаты Славянского горсовета восприняли озвученную информацию неоднозначно. Камнем преткновения стал механизм начислений. Представители филиала объяснили, что проводят расчеты по утвержденной методике, согласно которой сумма возмещения «привязана» к местонахождению кассы, в которой пассажир приобретает билет. Если проездной документ был куплен в населенном пункте Славянского района, то компенсации относят к району, если в городе – к городу. Подсчет количества льготников ведется автоматически.

В свою очередь, секретарь Славянского горсовета Жан Ким обратил внимание на то, что билеты на электрички в Славянске покупают отнюдь не только местные. «Я далек от мысли, что наши жители едут в район на рынок, в магазин и так далее. Все наоборот – район приезжает к нам. Они уезжают с нашего вокзала. Но мы должны платить, я считаю, только за наших жителей», – уверен он.

По мнению Кима, должна быть выработана альтернативная методика подсчета льготников, которая позволит «отсеять» жителей других населенных пунктов и показать реальное число жителей Славянска, пользующихся услугами пригородного сообщения.

Обе стороны считают, что идеальным вариантом стала бы монетизация льгот. В этом случае все вопросы относительно места проживания пассажиров были бы сняты. Но от местных властей здесь не зависит ничего – вопрос находится исключительно в сфере компетенции законодательной власти.

Тем не менее, вопрос компенсации за перевозку льготников железнодорожным транспортом осталась открытым. Соответствующую статью расходов в бюджет на 2017 год не включили. Предположительно, диалог городских властей Славянска с руководством Лиманского филиала Донецкой железной дороги в данном вопросе будет продолжаться.

Источник: ТВ плюс

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