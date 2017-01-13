В Дружковке «квартирная» очередь не движется уже 40 лет. Главная

В Дружковке (Донецкая обл.) существует несколько списков «квартирных» очередей, в которые жители вносятся в соответствии с категорией и обстоятельствами. Соответственно, вероятность получения жилья зависит от категории очереди и наличия свободного жилья на балансе города.

Так, на общем квартирном учете состоят 662 человека. В этом списке находятся все желающие получить жилье без капиталовложений. Несмотря на то, что количество очередников относительно небольшое, свободную квартиру все равно придется ждать очень долго. Первый человек, который возглавляет список – дружковчанка, которая была поставлена на учет еще в декабре 1978 года.

Список первоочередников, ожидающих жилье от города, значительно больше — это 971 семья. Сюда вошли учителя, инвалиды труда, многодетные и одинокие матери, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, инвалиды 2 группы, работники правоохранительных органов, участники Второй мировой войны и участники боевых действий.

Единственный список, который «движется» — это список внеочередников, который состоит из детей-сирот. Всего в этой очереди 33 человека.

В Дружковке за счет городского бюджета ежегодно производится капремонт пустующих квартир, переданных на баланс города, а после этого их передают детям-сиротам.

Источник: Дружковка на ладонях

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