В Мариуполе новогодние елки пустят на дрова для котельных и военных. Главная

В Мариуполе коммунальное предприятие «Коммунальник» планирует приобрести установку для переработки деревьев и в ближайшее время приступить к утилизации массово выбрасываемых жителями после новогодних и рождественских праздников елок.

В этом году КП «Коммунальник» будет использовать сосны в качестве топлива в котельных теплосети, а также приобретет новую рубильную установку для утилизации деревьев. Тогда нуждающимся и военным смогут поставлять дрова бесплатно.

По словам заместителя Мариупольского городского головы Мариуполя Михаила Когута, на сегодня поставлена задача организовать утилизацию и переработку новогодних деревьев. «В этой цепочке будут задействованы несколько коммунальных предприятий: это жилищное предприятие, задача которого определить место складирования елок, но их задача собрать по двору данные елки. Далее деревья будут доставлены на базу "Зеленстроя" для дальнейшей переработки», – рассказал он.

Жители Мариуполя идею городских властей относительно утилизации новогодних деревьев поддерживают: «Хорошая идея собирать эти елки. Так я считаю правильно. Их выносить к подъезду: перерабатывать будут хвою, а стволы – на дрова. Или чтобы в одно место все ставили, едет машина, собирает их и все».

В свою очередь жительницы Мариуполя делятся своими секретами применения хвои: «Собираю иголки, маленькие веточки – потом можно их заваривать и пить, ванную принимать. Это лечебное средство».

Есть и жители Мариуполя, которые готовы отдать ненужные елки для нужд животных: «Я смотрела в Интернете их отдают в зоопарк, выстилают там животным подстилки, перерабатывают на комбикорм. Очень полезный антиоксидант для животных и для людей».

В свою очередь, ряд мариупольцев считает, что «нужно меньше елок рубить, тогда не будет столько выброшенных, ведь всего-то их несколько дней используют».

Источник: МариупольTV