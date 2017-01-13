В Мариуполе за неделю закрыли бизнес 500 предпринимателей. Главная

В Мариуполе зарегистрировано около 13 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Из них почти 8 тысяч платят единый социальный взнос. За 6 рабочих дней 2017 года свой бизнес свернули почти 500 из них. Таковы данные налоговой службы Мариуполя.

Частный предприниматель Сергей Шеремета строительным бизнесом занимается более 15 лет. По его словам, сейчас вынужден свернуть деятельность из-за повышения единого социального взноса. Осилить его теперь предпринимателю не по карману. «1 и 2 января – выходные дни. Закрыл я свое предприятие 3 января. То есть, в этом году я ни одного дня не работал, но все-равно получается, что я должен заплатить за январь деньги. 704 грн надо платить каждый месяц, а деятельности нет никакой, работы нет», – рассказал он.

По словам главного инспектора отдела организации работы налоговой службы города Мариуполя Людмилы Ясеновой, единый социальный взнос зависит и платится от единой минимальной зарплаты. «Поскольку с 1 января минимальная зарплата составила 3200 грн, то соответственно, увеличивается социальный взнос на 22%, получается 704 грн. Первая группа предпринимателей-"упрощенцев" будет платить половину этой суммы — это 352 грн», — пояснила она.

Специалисты налоговой службы успокаивают — закрываются только те ФЛП, кто просто стоят на учете, но бездействуют.

«Из проведенного анализа – подали на закрытие субъекта предпринимательской деятельности (СПД), те, кто, деятельностью не занимались и те, кто налоги не оплачивал. Поэтому на бюджет города это не повлияет никак. В связи с изменениями в законодательных актах Украины расчистится для нашей службы именно база налогообложения, то есть, на учете будут стоять плательщики, которые будут осуществлять деятельность и платить налоги в бюджет», — рассказала начальник управления налоговых сборов с физлиц Мариупольской налоговой инспекции Ольга Тарасенко.

Однако среди предпринимателей растет уверенность: если налоги не пересмотрят еще раз на законодательном уровне, то это грозит вымиранию малого и среднего бизнеса в стране.

Отметим, с начала года количество частных предпринимателей в Украине сократилось почти на 130 тысяч. Тенденция к снижению наблюдается во всех регионах. Лидер – Киевская область, где закрылось более 17 тысяч ФЛП, в Харьковской – свыше 12 тысяч и почти столько же в Днепропетровской области. Среди тех, кто закрывается чаще — это предприниматели, занимающиеся розничной и оптовой торговлей, а также работающие в области предоставления складских и транспортных услуг. Все это ведет к массовому сокращению рабочих мест.

Напомним, согласно декабрьским изменениям в законодательстве, с 1 января 2017 года ФЛП второй и третьей групп должны платить единый социальный взнос в размере 704 грн в месяц, даже не получая прибыли. Ранее частный предприниматель платил 5% от прибыли и единый социальный взнос, если в определенном периоде года имел прибыль. Если же движения средств не было, то платить не было необходимости. Многие мелкие предприниматели держали открытые ФЛП, уплачивая налоги только тогда, когда имели реальные доходы.

Принятие закона привело к массовому закрытию так называемых «спящих ФЛП», которыми предприниматели постоянно пользовались.

Источник: МариупольTV

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