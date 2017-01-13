В парке Мариуполя – нелегальное кладбище домашних животных. Главная

Приморский парк — любимое место отдыха жителей Мариуполя (Донецкая обл.). Здесь проводят свое время как взрослые, так и дети. Однако, прогуливаясь его ухоженными аллеями и тропами, у посетителей есть шанс, наткнуться на одно очень странное кладбище.

Почти в каждой семье есть домашние питомцы. Они становятся для нас лучшими друзьями и даже членами семьи. Но, когда животное умирает, у людей возникает вопрос: где похоронить питомца? Официального кладбища в Мариуполе нет. И владельцы закапывают их где попало: возле домов, в парках и лесопосадках.

«Я считаю, это не нормально. Я думаю, должно быть какое-то отдельное кладбище, потому, что мы любим своих четвероногих друзей, и я бы не хотела, чтобы мою собаку выкинули. Хочется, чтобы было какое-то захоронение», – говорит жительница Мариуполя.

Нелегальное кладбище домашних животных с некоторых пор обосновалось в Приморском парке. Похоже, братьев наших меньших здесь хоронят уже не первый год. Все как у людей – даже таблички есть с кличками четвероногих и датой их смерти. А у одной из могилок установлена скамейка.

«Хотя бы сделали немножечко эти аллейки, лавочки, чтобы можно было идти отдыхать, а не бояться проходить там», – отмечают местные жители.

«Это здорово, что память о животных есть. А вообще, хоронить надо, конечно, их, не надо их выбрасывать, закапывать просто», – считают мариупольцы.

Сегодня во многих городах мира существуют кладбища для домашних животных. В Украине же только одно легальное место для захоронения четвероногих, и находится оно в Харькове. Там могилы собак и кошек не отличаются от человеческих. А вот в Мариуполе люди хоронят своих любимцев, где угодно по всему городу и рискуют понести за это административное наказание.

Источник: Мариупольское ТВ

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