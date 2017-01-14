Школьники Донетчины приступили к регистрации на пробное независимое оценивание (Видео). Главная

10 января в Донецкой области началась регистрация школьников на пробное Внешнее независимое оценивание (ВНО), которая продлится до 31 января. Каждый зарегистрированный старшеклассник может пройти пробное тестирование по украинскому языку и литературе плюс выбрать еще один предмет на свое усмотрение. Тестирование платное, стоимость одного тестового предмета составляет 129 грн. Регистрироваться начали и школьники Мариуполя. Об этом сообщила начальник управления образования Мариупольского городского совета Светлана Добровольская.

Итог успешной регистрации – получение школьником приглашения на пробное тестирование, которое поступит в личный онлайн-кабинет старшеклассника. «Уже 14 марта на странице каждого из ребят будут в его личном кабинете информация и приглашение. Пробное тестирование по украинскому языку и литературе, как правило, всегда отдельно идет, потому что оно одно из основных. Оно будет 1 апреля. По остальным предметам, которые выберут ребята, пробное тестирование будет проходить 8 апреля», – пояснила Светлана Добровольская.

Педагоги отмечают, что пробное тестирование – один из множества инструментов качественной подготовки школьников к прохождению основного Внешнего независимого оценивания. Ежегодно в Мариуполе число школьников, желающих попробовать свои силы и знания, растет.

«Пробное тестирование как бы подталкивает к тому объему заданий, которые могут быть предложены на основном тестировании, помогает понять структуру тестов, смысловые оттенки», – говорит Добровольская.

Что касается основного Внешнего независимого оценивания, то начальник управления образования напоминает, что заявку на него необходимо оставить на сайте в период с 6 февраля по 13 марта.

Источник: ТРКК «Сигма»

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