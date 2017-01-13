Одну из школ Мариуполя полиция возьмет под видеоконтроль. Новости

Школа Кальмиусского района Мариуполя (Донецкая обл.) будет взята под видеоконтроль полиции. Об этом сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции ГУНП в Донецкой области.

Пилотный проект, в рамках которого школа №4 будет подключена к камерам видеонаблюдения, передающим информацию в систему безопасности UASC, стартовал во время совместного совещания руководителя Кальмиусского отделения полиции Андрея Бондаренко, главы районной администрации Александра Царька, заместителя начальника управления информационного обеспечения областного главка Дениса Пефтиева, директора учебного заведения с участием патрульных и представителей интернет-провайдера, которые обеспечат техническое оснащение системы безопасности.

Для полиции это главным образом контроль над территорией и мгновенное реагирование на все правонарушения в зоне наблюдения.

«В основе идеи лежит прежде всего безопасность. Безопасность имущества, принадлежащего городу, безопасность каждого маленького ученика. Кроме того, оборудовав территорию школы видеокамерами, мы сможем наблюдать за окружающей обстановкой не только в пределах школы, но и детского сада, находящегося рядом. Это только начало», – сказал Царек.

Всего запланировано разместить 4 видеокамеры, доступ к онлайн-трансляции которых будут иметь сотрудники охраны, которые дежурят в школе, патрульные и полицейские. Кроме того, с помощью специального пароля родители школьников также смогут войти в систему и узнать, что делают их дети.

После решения технической стороны вопроса, на которую рассчитывается потратить считанные дни, начнется практическая реализация проекта.

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