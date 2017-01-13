В 2017 году Красный Крест выделит более 60 млн швейцарских франков на помощь нуждающимся на Донбассе. Новости

В 2017 году Международный комитет Красного Креста выделит Украине средства на гуманитарную и юридическую помощь, лечение и обеспечение продуктами питания и средствами гигиены нуждающихся. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ в Facebook.

«Международный комитет Красного Креста обозначил основные цели в 2017 году для Украины, на реализацию которых выделено 60,241 млн швейцарских франков», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что МККК намерен финансировать защиту гражданского населения по обе стороны линии столкновения, осуществлять доставку гуманитарной помощи, обеспечивать нуждающихся продуктами питания и гигиеническими наборами, оказывать помощь пострадавшим домохозяйствам, а также помогать в лечении хронически больных и раненых мирных жителей, оказывать психологическую, правовую и административную помощь родственникам пропавших без вести в зоне АТО.

Кроме этого, делегация МККК в Украине планирует провести обучающие тренинги для местных подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по минной опасности, технике проведения разминирования, а также предоставит специальное оборудование, необходимое для очистки таких местностей от взрывоопасных предметов.

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