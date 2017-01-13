Ситуация в пунктах пропуска 13 января. Главная

12 января, по данным Госпогранслужбы Украины, линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли 23,6 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств.

Так, КПВВ «Майорское» пересекли 5460 человек и 685 транспортных средств, «Марьинку» – 6300 человек и 1235 транспортных средств, «Новотроицкое» – 4825 человек и 985 транспортных средств, «Гнутово» – 3015 человек и 655 транспортных средств, «Станицу Луганскую» – 3960 человек.

Сегодня утром, по информации Госпогранслужбы, в пунктах пропуска на въезд и выезд находилось такое количество транспорта:

«Майорское» – 70/170;

«Марьинка» – 150/150;

«Новотроицкое» – 40/40;

«Гнутово» – 60/40.

Фото: 112.ua