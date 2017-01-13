Сводка из зоны АТО за 12 января: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки противник 78 раз открывал огонь по украинским позициям. Трое украинских военных ранены. Об этом утром 13 января сообщил представитель пресс-центра штаба АТО полковник Леонид Матюхин.

На луганском направлении из 152-миллиметровой артиллерии обстреляны Калиново-Попасная и Новозвановка, из 120-миллиметровой артиллерии – Новозвановка, из 82-миллиметровых минометов – Золотое, Сентяновка, Новозвановка и Крымское, из гранатометов и стрелкового оружия – Новозвановка и Новоалександровка.

На мариупольском направлении противник вел огонь в сторону украинских позиций из минометов в районе Водного и Широкино. Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку, Водяное и Широкино обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. БМП вела огонь по Талаковке. По Широкино и Талаковке стрелял также снайпер.

На донецком направлении из 120 и 82-миллиметровых минометов обстреляны Луганское, Троицкое и Зайцево, из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал позиции сил АТО в районе Каменки, Луганского, Зайцево, Авдеевки и Троицкого. По Луганскому огонь вела БМП противника.

В «ДНР» заявляют, что «подразделения ВСУ минувшей ночью открыли огонь по Дебальцево, в результате обстрелов без электроснабжения остаются полтысячи частных домов. Зафиксированы прилеты рядом с детским садом №4, в результате обстрелов повреждена линия электропередачи. Уже восстановлено энергоснабжение котельной и многоквартирных домов. Частный сектор, 500 домов, остаются без электроснабжения. Украинские силовики также вели обстрелы пригородов Дебальцево».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 7 раз обстреляли позиции "ЛНР". Трижды подвергся обстрелу район села Калиновка, огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия. Также из 120-мм минометов обстрелян район села Логвиново. В ходе минометного обстрела села Калиново поврежден частный дом и хозяйственные постройки, а также гражданский автомототранспорт. Киевские силовики также вели минометный огонь по Калиново, а из 82-мм минометов обстрелян район села Смелое».

Также в «ЛНР» говорят о том, что «в ночь с 12 на 13 января киевские силовики подвергли обстрелу из 122-мм и 152-мм артиллерийских установок Первомайск».