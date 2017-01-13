Вещанием «Украинского радио» будут охвачены неподконтрольные украинским властям территории Донбасса. Главная

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал разрешение на вещание на территории проведения АТО Национальной телекомпании Украины, которая будет распространять передачи первой программы «Украинского радио». Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

По словам члена Национального совета Сергея Костинского, теоретические расчеты показывают, что при мощности 50 кВт в дневное время вещанием «Украинского радио» будут охвачены Константиновка, Краматорск, Мирноград, Бахмут, Лисичанск, и большая часть временно неподконтрольных украинским властям территорий, в том числе Донецк, Горловка, Макеевка, Торецк, Шахтерск, Торез, Енакиево, Дебальцево, Брянка, Алчевск. В ночное время покрытие сигналом будет значительно лучшим – он охватит все временно неподконтрольные украинским властям территории Донецкой и Луганской областей.

«Таким образом, жители и подконтрольных, и неподконтрольных территорий смогут слушать информационные программы «Украинского радио», а также передачи, созданные совместно с «Голосом Донбасса», «Радио Свобода», – говорится в сообщении.

Сейчас, как сообщил Костинский, ведутся работы по изменению конструкции антенны, которая будет передавать сигнал, решается вопрос с передатчиком. По приблизительным расчетам, технически запустить вещание можно будет через три месяца.

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