В Бахмуте работник электросетей требовал взятку, чтобы «закрыть глаза» на нарушения (Фото) . Новости

В Бахмуте (до переименования город Артемовск Донецкой обл.) Артемовская местная прокуратура начала досудебное расследование по факту получения неправомерной выгоды работником районных электрических сетей (РЭС). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В прокуратуру обратился гражданин, который сообщил, что работник Артемовского сельского РЭС ПАО «Донецкоблэнерго» требует от него 3 тыс. грн за несоставление акта о нарушении требований потребления электроэнергии. В случае отказа от предоставления указанной суммы, энергетик угрожал применить финансовые санкции в сумме 15 тыс. грн.

Работник РЭС был разоблачен правоохранителями при получении неправомерной выгоды в сумме 3 тыс. грн.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификацией по ч.3 ст. 368 УК Украины, продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения указанного уголовного преступления.

Фото пресс-службы прокуратуры Донецкой области

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