В пункте обогрева в Константиновке ежедневно принимают от 3 до 10 человек. Главная

Ежесуточно Центр учета бездомных и дом ночного пребывания граждан в Константиновке (Донецкая обл.) принимает от трех до десяти человек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Кроме железнодорожного вокзала, где нет условий для полноценного и бесплатного отдыха, продуктов, медицинского наблюдения и горячего душа, людям без крыши над головой один путь – на улицу Инженерная, 23д. Это в районе городской больницы №2. И хотя с начала зимы здесь побывало несколько сотен оставшихся на улице граждан, директор центра Ольга Красикова помнит всех в лицо, она может рассказать историю каждого своего гостя. К примеру, одну пожилую женщину в центр доставили с железнодорожного вокзала с сильным обморожением ног. Обслуживающий персонал центра при осмотре бабушки решил вызвать к ней врача: благо, больница рядом. Женщину пришлось в срочном порядке спасать в лечебном учреждении.

За время холодов в центре оказали помощь пяти людям с обморожениями, которые могли погибнуть, оставшись на улице.

«Мы всегда готовы открыть двери и принять граждан, в какой бы критической жизненной ситуации они не оказались. Благодаря исполкому у нас заготовлены 25 дополнительных кроватей, раскладушки, матрасы и теплые одеяла. Центр круглосуточно без выходных и перерывов живет в режиме ожидания. Мы привыкли принимать людей еще с весны рокового 2014 года, когда в город прибывали тысячи переселенцев», – говорит директор центра.

Есть здесь и необходимый запас продуктов: чай, сахар, растительное масло, сало, макароны, сухой картофель, варенье. Многое осталось из того, чем делились с центром горожане, что-то помогли приобрести местные власти. Одним словом, пункт обогрева действует, и неплохо оборудован. Это отметили и представители областной военно-гражданской администрации, посетившие центр.

Кстати, в соседнем Бахмуте таких три, в Торецке два, а в Мариуполе более десяти. Всего в области действуют 242 стационарных пункта обогрева.

Источник: Знамя индустрии

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