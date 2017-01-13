В Покровске уровень заболеваемости детей гриппом и ОРВИ снизился на 65%. Главная

С понедельника, 16 января, школьники Покровска, Родинского и поселка Шевченко (Донецкая обл.) приступят к занятиям после новогодних каникул. Показаний для объявления карантинных мероприятий в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ нет. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника отдела образования Покровского городского совета Марина Голуб.

Как в целом обстоят дела с эпидемиологической ситуацией в Покровске рассказал заведующий отделением организации эпидемиологических исследований Покровского горрайонного филиала «ГУ «Донецкий областной лабораторный центр» Минздрава Украины Сергей Сидорченко. По его словам, на территории обслуживания горрайонного филиала за последнюю неделю заболеваемость снизилась на 36,8%, в том числе среди детей – на 65%, среди взрослых – на 27%. Всего зафиксировано 779 заболевших.

Как сообщил специалист, при пороговом уровне заболеваемости в 679 случаев на 100 тыс. населения фактический показатель составляет 478 заболевших. В частности, уровень заболеваемости в городе Покровске – 565 случаев на 100 тыс. человек, что ниже порогового на 16%, в Мирнограде – 322 (ниже эпидпорога на 52%).

При этом среди школьников при эпидпороге в 812 случаев на 100 тыс. человек фактический показатель составляет около 780 заболевших. Среди взрослых жителей Покровска показатель заболеваемости составляет 254 при пороге в 320 на 100 тыс. Говорить о карантинных мероприятиях целесообразно при превышении пороговой нормы в два и более раз на протяжении двух-трех недель, поэтому надобности в них пока нет.

Напомним, медики ожидают новую волну гриппа в Украине с февраля до начала апреля.

Источник: ТК Орбита

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