На Луганщине и еще в 9 областях Украины зафиксирован критический уровень аварийности (Инфографика). Главная

На автодорогах Луганщины и еще 9 областей Украины зафиксирован критический уровень аварийности. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

«За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли шесть и травмированы 66 граждан. В частности, в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Луганской областях зафиксирован критический уровень аварийности. Еще в девяти областях уровень аварийности остается высоким. Кроме того, в Одесской области на автодорогах Р-55 и Р-71 ограничено движение автотранспорта», – сообщают правоохранители.

Инфографика: пресс-служба Национальной полиции Украины.