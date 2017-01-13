В Мариуполе в этом году умерли от гриппа уже два человека. Новости

С 6 по 12 января в городские больницы Мариуполя за медицинской помощью с признаками ОРВИ обратились 1996 человек, из которых у 37 установлен диагноз «грипп».

Как сообщила заведующая эпидемиологическим отделом Мариупольского городского филиала ГУ «Донецкий ОЛЦ МЗ Украины» Валентина Радченко, в возрастной структуре заболевших острыми респираторно-вирусными инфекциями преобладают взрослые – 57,7%.

«С начала этого года от гриппа H3N2 уже умерли два мариупольца», – сказала она.

В лабораторном центре отмечают, что больные поздно обратились за медицинской помощью. Медики не исключают, что осложнением от гриппа могла стать пневмония, от которой и наступила смерть пациентов.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе школьники приступили к занятиям. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом значительно снизился.

Напомним, медики ожидают новую волну гриппа в Украине с февраля до начала апреля.

Источник: Сайт города Мариуполя

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