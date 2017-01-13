Новый глава ОБСЕ вряд ли станет входить в конфронтацию с Россией, – посол Украины в Австрии. Главная

Глава ОБСЕ Себастьян Курц будет ориентироваться на настроения своего электората и поэтому вряд ли станет вступать в конфронтацию с Российской Федерацией. Такое мнение озвучил в эфире телеканала «112 Украина» посол Украины в Австрии Александр Щерба.

«Себастьян Курц – это политик, который ориентируется на настроения своего электората, а его электорат не является проукраинским или пророссийским. Он проавстрийский. Нельзя от него ожидать, что он войдет в конфронтацию с РФ», – заявил Александр Щерба.

При этом представитель Украины в Австрии отметил, что глава ОБСЕ поддерживает теплые отношения с главой МИД Павлом Климкиным. «У Себастьяна Курца очень дружественные отношение с нашим министром Павлом Климкиным. Там действительно есть личная, как говорят американцы, химия, на личном уровне. Они понимают друг друга», – отметил он

По словам Александра Щербы, глава внешнеполитического ведомства Австрии является политиком, который в следующем году будет занимать должное место в Австрии. «Это политик с большим будущим. У него есть желание дать какой-то результат, и некоторые говорят, что он может стать канцлером Австрии», – уверен украинский дипломат.

1 января Австрия возглавила Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, переняв эти полномочия у Германии. Как заявил глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, война на востоке Украины является приоритетом для Австрии. Он также отметил, что главная задача миссии ОБСЕ в Украине заключается в улучшении ситуации для местного населения.

Фото: ТАСС

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