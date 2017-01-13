C 2017 года украинский язык исключен из итоговых экзаменов в школах «ДНР». Новости

В «ДНР» украинский язык исключен из списка обязательных предметов программы «Государственной итоговой аттестации 2017 года». Об этом сегодня, 13 января, заявила «министр образования и науки ДНР» Лариса Полякова, передают интернет-ресурсы НКТ*.

«Украинский язык был убран из списка предметов для сдачи ГИА. По предварительным результатам мониторинга, который мы проводили в течение первого семестра и во время подготовки нормативной базы для вступительной кампании, в нем не было потребности, не было запроса и вообще желающих сдавать украинский язык», – пояснила Полякова.

Она уточнила, что несмотря на это украинский язык остается в школьной программе. В списке обязательных предметов остаются для выпускников 9-х классов русский язык и математика, для 11-х – только русский.

Как сообщалось ранее, что 10 января 2017 года в «ДНР» началась регистрация участников итоговой аттестации, которая по форме близка к украинскому внешнему независимому оцениванию (ВНО). Первый экзамен запланирован на 23 мая, кампания продлится до 12 июня. Всего в 2017 году ГИА охватит примерно 12 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов школ «ДНР».

Напомним, Министерство образования Украины сертифицировало новую систему дистанционного обучения «Акцент», которая рассчитана на получение украинского образования в удаляееом режиме учащимися неподконтрольных территорий Донбасса.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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