Финалисты шоу «Голос країни» выступили в Славянске (Фото). Новости

На Рождество поздравить жителей Славянска с праздником приехали участники и финалисты шоу «Голос країни».

Концертный зал с трудом поместил всех желающих попасть на благотворительный концерт. Участников и гостей рождественского мероприятия тепло встречал хор церкви «Добрая Весть», музыкальная группа Марины Рудыки и Сергея Демидович. Во время концерта зрители пожертвовали 18 тыс. 295 грн для детского дома семейного типа Игоря и Тамары Гаврилюк, в семье которых воспитываются 8 приемных детей. Переселенцы переехали в Славянск из Алчевска.

Также подарили свои песни зрителям самые главные и долгожданные гости концерта – финалисты шоу «Голос країни».

Источник: Деловой Славянск