Гололед – это нормально, – чиновник из Северодонецка. Главная

Начальник управления внутренней политики Северодонецкого горсовета Сергей Линник заявил, что гололед зимой – это вполне нормально. Как сообщает «Сайт города Северодонецка», такой комментарий чиновник оставил под своей публикацией о мерах безопасности при передвижении по скользким улицам.

«Зимой гололед – это нормально. А вот летом гололед – нет», – отметил Линник после того, как горожане высказали в саркастической форме недовольство качеством работы коммунальщиков.

Издание также отмечает, что северодончане уже более месяца жалуются на то, что в городе не посыпаются дороги и тротуары. Несмотря на это, в мэрии отчитываются о посыпке обледенелых участков песком и рекомендуют гражданам мастерить себе ледоступы.

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