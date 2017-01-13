ЕСПЧ принял на рассмотрение два иска украинских переселенцев о нарушении права на участие в местных выборах. Новости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) посетила с визитом украинская делегация, в состав которой вошли представители Донецкой и Луганской областей, а также чиновники Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Об этом на своей странице в Facebook сообщает замминистра по вопросам оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.

Тука отметил, что было рассмотрено 4 дела ВПЛ о нарушении права на участие в местных выборах. Два иска отклонили, два приняли на рассмотрение.

«Разница – в качестве юридического сопровождения», – отметил Тука.

Также замминистра сообщил, что в ходе доклада прозвучала информация о том, что в ЕСПЧ уже подано более 4 тыс. исков от граждан Украины.

«В то же время, наши коллеги с Востока отметили, что имеют место случаи, когда нечестные адвокаты, используя необразованность наших граждан, за определенное вознаграждение просто штампуют эти обращения, прекрасно понимая их бесперспективность из-за нарушения процедуры. Люди должны знать: к рассмотрению принимаются дела, по которым имеются решения ВСЕХ судебных учреждений государственного уровня!», — подчеркнул Георгий Тука.

Фото: Facebook Георгия Туки