Переселенка из Донецка создает эксклюзивную одежду и вышивку. Главная

Винница стала вторым домом для Светланы Солдатко. В этом городе переселенка смогла превратить свое хобби в доходный бизнес. В Донецке женщина работала менеджером по проектам и маркетологом в информационно-аналитическом центре. В ее подчинении были десятки людей. Жизнь состояла из постоянных командировок, презентаций, встреч. На новом месте подобную работу найти не смогла. Поэтому она сделала бизнес на пошиве одежды для детей и эксклюзивных вещей.

Свою жизнь семья Светланы – муж Юрий и дети 10-летний Ярослав, 6-летняя Мирослава и 4-летний Борис – связывала с шахтерской столицей. «Мы только выплатили кредит за трехкомнатную квартиру в центре Донецка. Смогли это сделать на два года раньше срока. Думали, теперь заживем. Но неожиданно все изменилось – по улицам начали ездить танки, из аэропорта были слышны стрельба и постоянный грохот. Чтобы дети не испугались, решили повезти их на море в Одесскую область», – рассказала она.

Взяв нехитрые пожитки, которые вместились в два чемодана, семья поселилась в санатории «Санетаты» в Сергеевке, что вблизи Одессы. «Сначала это был спокойный и нормальный отдых. В санатории жили переселенцы. Приезжали волонтеры. Помогали одеждой и продуктами. Через две недели мужу пришлось возвращаться на работу в Донецк, он работал в кассах аэропорта. А еще через неделю Юру перевели на работу в Мариуполь. С собой он взял только вещи, которые мог одеть на себя. Нельзя было с собой везти больших сумок, т.к. мужчин тщательно проверяли на блокпостах», – вспоминает Светлана.

В этом санатории они прожили три месяца. Когда людей стали переселять в санаторий «Куяльник», Светлана с детьми поехала в Мариуполь. «Там муж снял для нас жилье. Старшего сына Ярослава отдала в школу. Ребенка постоянно обижали, «травили», издевались за то, что он без формы. Приходилось на родительских собраниях объяснять, что мы не можем купить эту одежду из-за того, что катастрофически не хватает денег», – сокрушается собеседница.

Через три месяца Юрия перевели на работу в Винницу. Первая проблема, с которой они столкнулись, – аренда жилья. «Как раз в то время в город съехались студенты Донецкого университета, и цены на аренду жилья взлетели вверх. Мы арендовали трехкомнатную квартиру за пять тысяч гривень, дешевле не было. Уже теперь я понимаю, что это супервысокая цена. Когда студенты разъехались, мы нашли двухкомнатную за 3,5 тысячи. Без особого шика, но стоят пластиковые окна, есть ремонт. За период переездов я научилась не «облагораживать» жилье. Не покупаю никаких безделушек, деньги тратим только на одежду и еду. Как многодетная семья мы имеем право на 50% скидки на оплату коммунальных услуг, но здесь этой льготы нет», – рассказывает Светлана.

По словам Светланы, она давно увлекается шитьем одежды, но это было лишь хобби. «В свободное от работы время делала эксклюзивные вещи для знакомых и шила одежду для своих детей, а также делала вышивку, яркие орнаменты на постельном белье, создавала вязаные куклы, мишки Тедди», – перечислила она. А вот заняться этим всерьез она решила после того, как узнала об общественных организациях, которые помогали таким же переселенцам как и Светлана. Женщина подала документы на получение гранта, выиграла и приобрела швейную машинку. Впоследствии получила еще один грант и закупила все необходимое для работы: еще одну машинку, гладильные доски, манекены, фурнитуру, ткани. Получив оборудование, Светлана начала искать первых клиентов. Естественно, это были такие же переселенцы как и она. Немного «раскрутившись», она сняла помещение для своего ателье, которое назвала «Модница». Клиенты Солдатко – и взрослые, и дети, правда, только женского пола.

«Для меня сложность – сказать людям, сколько стоит моя работа. Я стеснялась об этом говорить. Тогда прошлась по ателье и узнала, сколько они берут за определенную работу. Составила среднюю цену и сделала прейскурант. Теперь объясняю посетителям, что работаю по прейскуранту. В ближайшее время планирую поменять офис и взять на работу сотрудника. Хочу в центре города, и чтобы в нем было тепло, ведь помещение, где сейчас расположено мое ателье, не отапливается. Поэтому и работать приходится только до обеда», – отметила героиня.

Возвращаться в Донецк Светлана с семьей не собирается, говорит, что «не тянет», самые дорогие люди рядом – и это самое важное. «Все, что в было в Донецке, осталось в прошлом, его не вернуть, а потому не стоит об этом думать», – считает собеседница. Сейчас Светлана живет планами на будущее: мечтает о создании собственных коллекций одежды, которые будет украшать вышивкой.