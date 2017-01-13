В Донецке «ДНР» передала украинской стороне тела трех пропавших военнослужащих. Главная

Сегодня, 13 января, «ДНР» передала украинской стороне тела трех военнослужащих ВСУ, подорвавшихся на мине в 500 метрах от первого рубежа «республиканской линии обороны» в районе села Октябрь к югу от Донецка. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«Сегодня мы передаем тела тех самых украинских военнослужащих, о пропаже которых несколько дней назад заявила украинская сторона. Все трое были обнаружены неподалеку от наших позиций в районе села Октябрь», – отметили в «ДНР».

Отмечается, что процесс передачи тел прошел в Донецком городском судебно-медицинском морге больницы им. Калинина.

Напомним, 8 января 2017 года на свои позиции не вернулись трое военнослужащих ВСУ, которые выполняли задачи вблизи линии разграничения. Как выяснилось впоследствии, они подорвались на мине в районе села Октябрь. 11 января «ДНР» эвакуировала тела на свою территорию.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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