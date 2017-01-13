В Донецкой области за три года цены на продукты выросли в два раза. Новости

В декабре 2016 года цены потребительского рынка Донецкой области (без учета НКТ*) были выше, чем в конце 2015 года, на 11,6%, а в среднем по Украине (без учета НКТ) – на 12,4%. Об этом сообщает Главное управление статистики Донецкой области.

Для сравнения:

в 2015 году потребительские цены возросли в Донецкой области на 46,9% (по Украине – на 43,3%),

в 2014 году – на 22,0% (по Украине – на 24,9%).

Замедление инфляции в 2016 году произошло на фоне самого значительного за два десятилетия подорожания товаров и услуг в 2015 году. За последние три года (в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2013 года) цены потребительского рынка и региона, и страны в целом повысились в 2 раза.

Под воздействием снижения в 2014–2015 годах реальных доходов и недостаточной покупательной способности населения инфляционный потенциал к началу 2016 года частично исчерпал себя, прежде всего, в сфере реализации продовольственных товаров, хотя ситуация здесь неоднозначна. Так, рост средних цен в Донецкой области отмечается на следующие продукты:

цены на продукты питания и безалкогольные напитки к концу 2016 года практически не изменились (повысились по сравнению с последним месяцем предыдущего года лишь на 0,2%);

цены на мясо и мясопродукты, которые в 2015 году возросли на 30,2%, в декабре 2016 года были выше, чем в декабре 2015 года, на 0,8%;

подсолнечное масло подорожало в течение 2016 года на 2,9% (в предыдущем году – на 65,5%);

сахар – на 3,1% (в 2015 году – на 62,1%);

хлеб – на 4,8% (в 2015 году – на 38,3%).

В декабре-2016 по сравнению с декабрем-2015 снизились средние цены:

на рыбу и продукты из рыбы – на 0,2% (в 2015 году фиксировалось их повышение на 48,5%),

на макаронные изделия – на 0,3%,

на фрукты – на 15,2%,

на яйца – на 17,4%,

на овощи – на 23,4% (в 2015 году цены на них возросли в 1,5–1,8 раза).

Вместе с тем в 2016 году не прекратился и даже усилился рост цен на молочную продукцию:

молоко подорожало на 30,4% (в 2015 году – на 17,3%),

сыр и творог – на 15,2% (в 2015 году – на 18,7%),

кисломолочные продукты – на 14,4% (в 2015 году – на16,1%),

масло – на 12,9% (в 2015 году – на 33,2%).

Цены на табачные изделия в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года возросли на 19,2%, на алкогольные напитки – на 23,6%. В 2017 году ожидается дальнейшее подорожание этих товаров вследствие повышения ставок акцизного налога.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория