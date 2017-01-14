В Покровске необычным способом изучают качество услуг Управления соцзащиты (Фото). Главная

В Покровске (до переименования город Красноармейск Донецкой обл.) с 1 января все посетители Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) могут оценить работу обслуживших их специалистов.

Для этих целей при входе в управление установлен прозрачный короб. Каждый желающий может опустить в него лежащие рядом жетоны, они в наличии двух видов:

желтый жетон – улыбающийся смайлик – означает, что человек доволен тем, как его обслужили;

жетон красного цвета символизирует негативное отношение к работе УТСЗН.

При этом посетителям предлагается не просто выбрать жетон нужного цвета, но и написать на нем свои пожелания, замечания или обоснованные претензии.

«Мы хотим меняться в лучшую сторону и намерены объективно принять все предложения, высказанные в ходе опроса. В конце месяца мы проведем совещание совместно с городскими общественными организациями, проанализируем итоги оценивания – и таким образом будем улучшать качество обслуживания и предоставления социальных услуг», – объяснила начальник Покровского УТСЗН Ирина Бонзюх.

Источник: ТК «Орбита»

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