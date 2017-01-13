ТЭЦ Северодонецка выставляет счета за горячую воду, которую не поставляет. Главная

Адвокат Игорь Слесарев заявил, что «руководство Северодонецкой ТЭЦ хочет «нагреть свои руки» за счет северодончан». Об этом он сообщает в Facebook.

Юрист отметил, что в приемные народного депутата Украины Сергея Шахова стали массово поступать обращения от жителей города по факту начисления им платы за горячую воду от ГП «Северодонецкая ТЭЦ».

«Это при том, что в этом отопительном сезоне ТЭЦ не оказывает услуги по поставке горячей воды населению. Я лично как помощник народного депутата начал разбираться в данном вопросе. Абонотдел ТЭЦ всех недовольных посылает в КП «Единая аварийно-диспетчерская служба Северодонецка». На данном предприятии дают один ответ: ТЭЦ горячую воду потребителям не поставляет. Возвращаемся в отдел сбыта ТЭЦ, а там говорят, что потребители получают горячую воду. Я встретил одного мужчину, которому начислили за декабрь – 33 куба горячей воды! Обратился за разъяснением к начальнику отдела сбыта Р.Н. Снигуру, который начал говорить о том, что если счет выставили, значит горячая вода была. Это при том, что, во-первых, со мной к нему в кабинет зашла потребитель, которая говорила ему, что ни капли горячей воды в декабре не было. А во-вторых, Снигур достоверно знает, что ТЭЦ не поставляет потребителям горячую воду», – написал Слесарев.

Адвокат подчеркнул, что после его визита данной проблемой в городе начали заниматься зам городского головы Олег Кузьминов и секретарь горсовета Игорь Бутков.

«Это обычное желание «нагреть руки» за счет простых горожан. Шахов уже направил депутатские обращения по данному факту. Если ТЭЦ не предпримет никаких мер по списанию начислений за горячую воду за декабрь 2016 г. и в дальнейшем будет продолжать начислять плату за горячую воду, которую фактически не поставляет потребителям, то будем ставить вопрос об открытии уголовного производства по факту незаконного присвоения денежных средств. А всем жителям города, которые получили от ТЭЦ платежки за горячую воду, которую они не получали от ТЭЦ в декабре месяце, настоятельно рекомендую не платить за данные не оказанные услуги. Пишите претензии и требуйте списания начисленной суммы оплаты», – подытожил юрист.

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