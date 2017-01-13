Под Волновахой почтили память погибших пассажиров автобуса «Златоустовка - Донецк» (Фото). Новости

Ровно 2 года назад на автодороге «Славянск-Донецк-Мариуполь» возле украинского блокпоста Бугас в результате обстрела из РСЗО «Град» погибли 12 человек, находившиеся в автобусе «Златоустовка – Донецк». Еще 18 были ранены. Сегодня у памятного знака на месте трагедии состоялся митинг-реквием, в ходе которого его участники почтили память погибших. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

Всего, по данным правоохранителей, за три года в Донецкой области зарегистрировано более 2,1 тыс. террористических актов. В результате террористической агрессии погибло более 2,6 тыс. мирных граждан, более 6,3 тыс. были ранены.

Фото: отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области

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