Мы ничего против публикаций «списков Савченко» не имеем, – «ЛНР». Новости

Обнародование списков пленных может помочь в решении вопроса обмена удерживаемых лиц. Об этом сегодня, 13 января, в Луганске заявил «глава ЛНР» Игорь Плотницкий, передают интернет-ресурсы НКТ*.
Так он прокомментировал опубликование народным депутатом Украины Надеждой Савченко списков пленных с обеих сторон конфликта.
«Она (Савченко, – прим.) считает, что опубликованные списки имеют как бы больше шансов на реализацию этого проекта (обмена пленными, – прим.). Сказать, что это не так, сложно», – отметил Плотницкий.
«Если она считает, что таким образом Украина не сможет отвертеться от решения этих проблем, только публикуя списки эти, мы ничего против не имеем. Потому что мы не скрывали и не скрываем тех [пленных], кого мы можем вернуть, и тех, кого мы хотим взять», – подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, 10 января Надежда Савченко опубликовала списки украинцев, которые, как подтверждено, находятся в плену или числятся пропавшими без вести на неподконтрольной территории Донбасса и в РФ, а также фамилии лиц, которых требуют выдать «ДНР» и «ЛНР».
В СБУ выступили против публикации списков и обещали провести с Савченко разъяснительную работу.
*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория
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