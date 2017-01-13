Без электронного пенсионного необходимо проходить идентификацию каждые три месяца. Главная

Об этом, как сообщает БФ «Горение», говорится в постановлении Кабинета Министров Украины от 28 декабря №1028 «О внесении изменений в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2014 № 637». Постановление вступило в силу 4 января 2017 года.

Документом обозначается следующее: «физическая идентификация клиента, которому открыт текущий счет в учреждениях ПАО "Государственный сберегательный банк Украины" для получения пенсии, до получения им в установленном порядке платежной карты, которая одновременно является пенсионным удостоверением, осуществляется каждые три месяца со дня открытия счета».

Проще говоря, до получения электронного пенсионного удостоверения, физическую идентификацию в отделении «Ощадбанка» придется проходить каждые три месяца.

В то же время, владельцы электронных пенсионных карточек проходят идентификацию первые 2 раза каждые 6 месяцев, в дальнейшем – раз в год.