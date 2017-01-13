Неподконтрольная Луганщина начала получать воду от Попаснянского водоканала . Главная

Попаснянский водоканал начал подачу воды на неподконтрольную украинским властям территорию Луганской области. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Отмечается, что вода подается со скоростью 300 куб. м в час и в настоящее время идет заполнение системы водоснабжения.

Первыми воду получат населенные пункты Обозное и Приветное.

Напомним, что с КП «Попаснянский районный водоканал» подается вода и в «ЛНР». При этом на НКТ* поставляется 90% из вырабатываемых райводоканалом объемов воды. Так, Западная фильтровальная станция (ЗФС) в районе Лисичанска подает воду на НКТ – Стаханов (Кадиевка), Кировск, Брянку, Первомайск, Красный Луч (Хрустальный), Антрацит и Алчевск. Петровский водозабор в Станично-Луганском районе обеспечивает водой ряд жилых массивов Луганска (НКТ).

Ранее Попаснянский водоканал получил 10,5 млн гривен с неподконтрольных районов. В министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявили, что это первая оплата после года переговоров.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольные украинским властям территории

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