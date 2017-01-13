В Мариуполе решают, куда отправить демонтированные киоски. 20 штук уже на свалке. Новости

Сегодня на полигоне ТБО Левобережья Мариуполя (Донецкая обл.) находятся 20 киосков, демонтированных по причине незаконной торговой деятельности их владельцев.

Свалка может стать конечной станцией пребывания сегодняшних торговых точек, чьи владельцы до сих пор не заключили договор о торговле согласно новому положению о МАФах, разработанному городским советом. Как рассказал начальник управления земельных отношений Дмитрий Титов, максимально на полигоне ТБО находились 80 киосков.

«В настоящее время там порядка 20 павильонов, которые вывезли туда после принятия решения о демонтаже. Следственные действия по этим предпринимателям ведутся до сих пор. И дальнейшая их судьба будет зависеть от решения суда. Кроме того, городским советом разработаны шесть разновидностей МАФов, и ни один из демонтированных киосков им не соответствует», – сказал он.

По словам начальника инспекции по благоустройству Сергея Марчука, пока неизвестно, где окажутся демонтированные киоски, чьи владельцы сегодня торгуют незаконно, но не исключено, что этим местом станет полигон ТБО.

«Комиссии по благоустройству пока только предстоит решить вопрос, куда вывозить демонтированные киоски – то ли это будет полигон, то ли какая-то другая площадка. В частности, предстоит определиться, кто их будет демонтировать, на какие средства, кто выделит технику и где их будут хранить. Те киоски вывозились с участием полиции, и полигон был площадкой, ответственной за хранение киосков», – уточнил Марчук.

Он отметил, что предприниматели уже заключают договоры на торговлю на улицах города согласно утвержденному плану.

Напомним, в ноябре прошлого года в Мариуполе начали демонтировать МАФы, владельцы которых не имели соответствующих разрешений на торговлю.

Источник: MRPL.CITY

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